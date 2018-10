Anolf Cisl Reggio Calabria sta con Lucano

"Impegnato da sempre con i deboli e per i deboli, al servizio di chi più ha bisogno e si trova in difficoltà, con la pratica quotidiano con lo stare vicino a chi arriva sulle nostre coste, ricco solo di un bagaglio virtuale e di speranza. Confidiamo nel lavoro della Magistratura, che possa far luce, nel breve, sulle vicende che hanno riguardato il sindaco di Riace. Auspichiamo che questo articolato momento possa risolversi positivamente per un modello che si è contraddistinto per un forte impegno di accoglienza, sostegno multiculturale e per una reale integrazione multietnica". Lo scrivono Il Presidente provinciale ANOLF CISL - Mohamed EL Ghouazi, il co -Presidente provinciale ANOLF CISL – ImaneIbrahimi e il segretario provinciale ANOLF CISL – Tiziana Romeo.

