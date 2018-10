I nuovi murales di piazza Cavone a Siderno Superiore (RC)

Da oggi Siderno Superiore è ancora più bella. Il panorama da cartolina di piazza Cavone e zone limitrofe, infatti, si è arricchito di due splendidi murales: uno grande quaranta metri quadri realizzato sulla facciata laterale di una casa posta di fronte alla piazza da quattro giovani artisti della zona: Rossana Bruzzese, Lucia Commisso, Serena Lullo e Manuela Scarfò, dell'officina creativa "Biloba".

Raffigura un giovane San Pietro seduto sulla cresta del gallo – si tratta di una citazione della "Città del Sole" di Tommaso Campanella - che lancia in aria cinque aeroplanini di carta, simboli della lotta per la libertà condotta dai Cinque Martiri di Gerace, in volo verso un cielo in cui campeggiano le tre stelle dello stemma della Città di Siderno. Sullo Sfondo, la chiesa di San Carlo Borromeo di Siderno Superiore, l'unica di tutta la provincia a essere stata intitolata al martire e che a breve sarà interessata da un'importante opera di restauro. "L'opera – spiega il presidente del comitato "pro piazza Cavone" Aldo Caccamo – simboleggia un luogo immaginario in cui convivono tutte le varie culture sviluppatesi nel territorio della Locride ed è di buon auspicio per una rinascita armonica della nostra terra".

L'altro dipinto è invece sul lato destro (guardando dalla strada) di piazza Cavone. Esteso 10 metri quadri, raffigura dei bambini intenti a trascorrere il tempo dedicandosi ai giochi tradizionali, lasciando sul muretto smartphone e tablet. L'autrice è l'artista Carmen Ebanista.

Aldo Caccamo, che ha sempre dedicato il proprio impegno istituzionale e nell'associazionismo per la valorizzazione di Siderno Superiore, lavorando, tra l'altro, per il restauro di palazzo De Mojà e della stessa piazza Cavone, grazie alla sua capacità di coinvolgere nei propri progetti sia i cittadini che le istituzioni, ha inteso rivolgere alcuni ringraziamenti.

"Innanzitutto – ha detto – all'amministrazione comunale, in particolare all'ex sindaco Pietro Fuda, all'ex assessore alla Cultura Ercole Macrì e all'ex presidente del consiglio comunale Paolo Fragomeni".

Fin qui Caccamo. Intanto, non sfugge al cronista la presenza delle nuove giostre per i bambini in un angolo di piazza Cavone e l'erbetta perfettamente rasata nelle aiuole, regalano un panorama mozzafiato, insieme allo sfondo dello Jonio e della marina. Da visitare assolutamente.