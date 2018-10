Arresto Lucano, Vendola: "Propaganda becera, intervenire subito"

Anche Nichi Vendola, rappresentante di Liberi e Uguali ha voluto far sentire la propria vicinanza a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, da ieri ai domiciliari con l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina.

"Lasciamo stare i matrimoni combinati, perche' sarebbe solo una commedia all'italiana se sullo sfondo non ci fosse una tragedia italiana e globale. In una regione martoriata dal partito mafioso della "monnezza", in una terra ferita dai traffici e dallo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi, in una Calabria dove per decenni troppi servitori dello Stato e troppi magistrati hanno praticato la politica dello struzzo, non vedendo mai nulla, o fingendo di non vedere, talvolta vendendosi a poteri di tenebra, ora hanno finalmente trovato il nemico della legalita': Mimmo Lucano, il sindaco dell'accoglienza".

"I volontari, un tempo celebrati come eroi civili, sono improvvisamente diventati "vice-scafisti" e trafficanti di esseri umani - prosegue l'esponente di Leu - e su questa propaganda becera Di Maio e Salvini hanno costruito lo sfondo culturale del "contratto di governo". I grillini hanno messo una maschera legalitaria per nascondere la vergogna della loro subalternita' ad un partito razzista e xenofobo." "Ma ora siamo ad un punto ancora piu' grave - insiste l'ex governatore pugliese - nella Calabria dei massoni e dei 'ndraghetisti che controllano territori ed affari, in una delle patrie elettive dell'ecomafia, la giustizia colpisce coloro che il Vangelo chiamerebbe "operatori di pace". "Lo Stato di diritto diventa il diritto dello Stato a spaventare, a minacciare, a impedire di salvare le vite e la vita. E la legge non e' piu' lo scudo che ci difende dall'arbitrio, ma e' il bastone nelle mani del potere costituito - conclude Vendola - Non credo che si possa piu' tacere".