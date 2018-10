Grande successo a Motta San Giovanni (RC) per la prima edizione del “Lazzaro Film Festival”

Organizzata in modo impeccabile dalla RMTv Sud - Film Production, si è svolta sabato 29 presso il Centro Turistico, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale del Comune di Motta San Giovanni, la prima edizione del "Lazzaro Film Festival", che ha visto la proiezione di lungometraggi serie Web, nonché cortometraggi realizzati nel nostro territorio ed in Sicilia.

L'iniziativa, abilmente presentata da Cettina Crupi, è stata promossa e voluta per dare la giusta visibilità ad artisti calabresi e siciliani che si sono particolarmente distinti per capacità professionali ed artistiche nelle video-produzioni presentate: "Lo scontro finale" del regista Santo Pennestrì, la Web series "Un difficile perdono", del regista Salvatore Bonaffini ed il cortometraggio "Io sono Lucifero".

Nel corso della serata, che ha registrato una straordinaria cornice di pubblico, è stato premiato, tra gli altri, il presidente dell'A.Gi.Mus. (Associazione Giovanile Musicale) della sezione di Reggio Calabria, maestro Alessandro Bagnato che ha composto le bellissime musiche della Web Series "Un difficile perdono", cortometraggio ambientato in Sicilia sulla dura, delicata e purtroppo attuale tematica del femminicidio, sapientemente e abilmente trattata dal regista Salvatore Bonaffini, presente insieme al cast alla proiezione.

Un bellissimo mix quello tra l'eccellente interpretazione degli attori e quella delle musiche che hanno saputo dipingere con efficacia situazioni, luoghi e stati d'animo caratterizzando, non solo il ruolo dei protagonisti, ma anche delineare il tema rappresentato dando una serie di forti emozioni al folto pubblico presente alla serata.

Dopo il successo riscosso per i musical "Cenerentola" andato in scena all'Arena A. Neri - Catonateatro e al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria e "Lancillotto, l'amore tutto trasforma", rappresentato a Monasterace ed a Catonateatro, è arrivato un altro importante riconoscimento per il bravissimo compositore reggino, premiato per la migliore colonna sonora "Un Difficile Perdono - Serie Web" del "Lazzaro Film Festival" 2018, che continua a farsi apprezzare per le varietà timbriche della sua orchestrazione sempre versatile ed efficace nella descrizione di ogni scena.

Un premio meritatissimo, quello assegnato all'eclettico compositore reggino che si va ad aggiungere a quelli già riscossi e che lo incoraggia a fare sempre meglio nel difficile campo della composizione musicale.