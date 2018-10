Arresto Lucano: la solidarietà di Broccolo (Sinistra Italiana)

Io non so leggere tra le carte della giustizia,non sono avvocato e neppure giudice,professioni di altissimo rilievo intellettuale e sociale.

Mi è stato insegnato il rispetto delle istituzioni e delle leggi e dunque non mi pronuncio sui rilievi squisitamente penali che avranno sedi e circostanze idonee alla discussione.

Tuttavia di fronte a quanto accaduto stamane ,avverto il dovere etico e morale, da cittadino calabrese, di manifestare la mia personale solidarietà a Mimmo Lucano.

Credo nella sua buonafede,nel senso profondo di giustizia sociale che lo ispira,nel suo totale disinteresse verso la materialità dei beni terreni,nel profondo convincimento di aver agito sempre e comunque per dare sollievo a parte di quella "grande umanità"sofferente e vilipesa, che prima o poi si rimetterà in marcia,per usare le parole di Che Guevara.

Se abbia esercitato qualche forzatura nell'ambito delle leggi che regolano il diritto all'accoglienza ,caso mai fosse accaduto,il principio ispiratore risiede nella insufficienza delle medesime rispetto al dovere ,tutto umano, di dare sollievo e cura a chi ne abbia bisogno.La storia umana insegna che da atti di disobbedienza civile, anche singola, nascono i processi di libertà condivisa che nel tempo diventano patrimonio collettivo.

Siamo in terra di Magna Grecia,vorremmo sommessamente ricordarlo a chiunque rivesta ruoli ovvero dimori in qualsiasi latitudine del Paese.Ci è stato insegnato dalla fragilissima Antigone che di fronte alle ingiuste leggi del tempo contingente,vi sono altre leggi ben piu' profonde e immortali che a volte esigono qualsiasi scarifico.

Sabato dovremo essere in migliaia a Riace,perché sul crinale inquietante dove sembra oscillare, in bilico tra civiltà e barbarie, il futuro prossimo della nostra Repubblica si possa avvertire il peso di quanti ancora non si sono rassegnati al trionfo della disumanità e della prevaricazione contro i deboli della terra.Tornano le parole che Sofocle mette sulla bocca di Ceonte ed Antigone.Quando il tiranno chiede alla giovanetta del come mai abbia osato trasgredire la legge,ella risponde che nessun decreto possa fermare le leggi della coscienza.

Sono queste le basi della disobbedienza civile ispirate da queste " leggi immortali "che stanno ben sopra il potere costituito. Sono queste le" leggi superiori" alle quali si ispira ,nella sua attività istituzionale e non solo,Mimmo Lucano". Lo afferma in una nota Angelo Broccolo, Segretario Regionale Sinistra Italiana.