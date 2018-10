Arresto Lucano, il Sindaco di Rende Marcello Manna: "Riace avamposto di pace e democrazia, fare chiarezza"

"Si faccia chiarezza al più presto sulla vicenda giudiziaria a carico del sindaco Mimmo Lucano: Riace è avamposto di pace ed esempio di democrazia, solidarietà ed uguaglianza".

Così il sindaco di Rende, Marcello Manna, alla notizia dell'arresto del primo cittadino del comune reggino avvenuta alle prime luci dell'alba di martedì 2 ottobre.

"La salvaguardia dei diritti e della pari dignità tra esseri umani va preservata senza se e senza ma: Lucano ha dimostrato in questi anni come un approccio politico differente all'immigrazione possa aver arricchito in termini economici, sociali e culturali un intera comunità. Oggi più che mai il razzismo è divenuto linguaggio comune, terreno fertile per ogni atto discriminatorio nei confronti dell'altro da se. È segnale allarmante che venga lesa la libertà individuale e di primo cittadino".

L'assessora alle politiche di inclusione e Immigrazione Marina Pasqua ha dichiarato: "La deriva antigarantista deve essere arginata al più presto in una regione come la nostra martoriata dalla 'ndrangheta, dai tassi più alti di disoccupazione, dall'emarginazione sociale e culturale".

"Mimmo Lucano -ha concluso l'avvocata- è esempio per tutti di competenza e determinazione che ha fatto della sua città modello esportabile di politiche volte all'accoglienza e alla reale interazione tra popoli".