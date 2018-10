Arresto Lucano, la solidarietà del Pri di Reggio Calabria

"Apprendiamo con stupore l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del tribunale di Locri, disposta nei confronti di Mimmo Lucano.

A Mimmo Lucano tutta la solidarietà dei repubblicani reggini i quali si oppongono con forza all'arresto del Sindaco di Riace, sottoscrivendo le parole di Tiziana Barillà, "quello che Riace paga è di rappresentare un'alternativa alla deriva razzista e fascista di questo Paese", ripugnando le dichiarazioni populiste e sconcertanti di Matteo Salvini dimostratosi esaltato dall'arresto di Lucano, suo primo nemico (alla pari del giornalista Saviano)". Lo afferma Demetrio Giordano, Partito Repubblicano Italiano, Segretario sezione "R.Sardiello" – Reggio Calabria.

"La nostra nazione sta vivendo in un epoca in cui un Ministro dell'Interno, indagato per sequestro di persona aggravato e segretario di un partito che ha rubato 49 milioni di euro, gioisce dell'arresto di un avversario politico, fermato per aver accolto degli esseri umani.

I calabresi saranno più tranquilli e sereni non quando saranno rimpatriati tutti gli immigrati, ma se e solo se sarà debellata la 'ndrangheta, vero cancro della nostra terra! Ma è del tutto evidente che per Salvini questo è un problema secondario".