Arresto Lucano, don Bacalani: "Sconvolto. chi lavoraper l'accoglienza non è ben accetto"

"Sono sconvolto e dispiaciuto, non mi aspettavo un provvedimento di questo genere. Chi lavora per l'accoglienza in questo paese non è ben accetto, e non solo non viene facilitato, ma viene anche ostacolato. Sembra esserci un attacco verso una figura scomoda". Anche don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia), da sempre impegnato nell'accoglienza, si unisce al coro dei tanti che difendono l'operato di Mimmo Lucano.

Dettagli Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 12:18