A Mimmo Lucano, il messaggio di Ruggero Pegna (autore del romanzo antirazzismo “Il cacciatore di meduse”)

"In un'area difficile della Calabria e del mondo, la sensibilità e l'umanità di un sindaco hanno costruito un esempio di straordinaria convivenza di etnie, fedi, culture, tradizioni, storie, colori, suoni, emozioni (e molto altro). La burocrazia più becera e una giustizia in cui, oramai, credono in pochi, hanno schiaffeggiato un simbolo di pace e, con lui, la Calabria più bella, chi ancora crede nei valori e nella dignità di ogni uomo, oltre ogni barriera e diversità; chi crede che il mondo non abbia confini e ognuno sia libero di sperare in una vita migliore per sé e i propri figli, nel segno di una fratellanza universale. A Mimmo Lucano, stima e solidarietà."

Dettagli Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 12:08