Il cordoglio di Wanda Ferro (FDI) per la scomparsa del giudice De Grazia

"Il giudice Romano De Grazia è stato un combattente per la legalità, il coraggio e la passione che ha dedicato a contrastare i rapporti tra mafia e politica fanno di lui un simbolo autentico della Calabria onesta e positiva. La sua scomparsa ci addolora, ma le sue battaglie restano vive e impegnano la politica e le istituzioni a tenere alta la guardia sui tentativi di piegare la gestione della cosa pubblica agli interessi della criminalità organizzata". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia on. Wanda Ferro, apprendendo la notizia della scomparsa del fondatore del centro studi "Lazzati" e padre della legge che vieta la propaganda elettorale ai sorvegliati speciali e che punisce i candidati che accettano il sostegno delle cosche mafiose. "Il giudice De Grazia - continua Wanda Ferro - aveva ben compreso il forte e pervasivo l'interesse delle organizzazioni criminali ad infiltrarsi direttamente nella gestione delle pubbliche amministrazioni, e quanto fosse ormai diffusa la sudditanza di certi candidati nei confronti dei capibastone capaci di assicurare consenso elettorale. Per questo aveva elaborato una proposta che prevede efficaci forme di contrasto alle infiltrazioni criminali e che è diventata legge dello Stato dopo anni di battaglie che hanno coinvolto e reso protagonista la società civile. E' stato forse questo il più grande merito del giudice De Grazia: sollecitare un risveglio delle coscienze in una Calabria che ha compreso che la battaglia per la legalità e la giustizia non può essere delegata soltanto alla magistratura e alle forze dell'ordine, ma necessita di una assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino, del coraggio e dell'onestà nelle piccole e grandi scelte di ogni giorno. E' questo il modello di Calabria che vogliamo affermare".

Dettagli Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 11:57