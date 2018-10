Arresto Lucano, Potere al Popolo: "Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere"

"Un pessimo risveglio questa mattina per la Calabria e l'Italia che resiste: Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è stato arrestato, ai domiciliari, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nella Calabria asfissiata dalla 'ndrangheta e dalle sue logiche criminali, le istituzioni attaccano i simboli della resistenza e della solidarietà: ancora una volta ci vorrebbero indicare come "fuorilegge" gli ultimi e chi li difende.

Dove siamo da sempre, ci troveranno: accanto a Mimmo, alla sua compagna, a Riace e alla sua comunità, a cui va tutta la nostra massima solidarietà.

Le parole, però, non bastano!

Per questo invitiamo tutta la cittadinanza reggina a un'Assemblea Straordinaria oggi pomeriggio, 2 ottobre, alle 18.30 presso la Casa del Popolo in via Gatto 25 (Rione Ferrovieri), per coordinarci e stabilire insieme come reagire e portare la nostra vicinanza a Mimmo Lucano.

Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere!

Mimmo resisti! Riace resisti!". Lo afferma una nota di Potere al Popolo – Calabria.