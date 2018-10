Reggio: Toninelli incontra Confindustria

Il Presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, ha avuto ieri, in occasione della consegna presso la Stazione Centrale delle nuove carrozze Intercity -linea Jonica, un colloquio riservato con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli e l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti. Il Presidente ha chiesto al Ministro un prossimo incontro con gli imprenditori reggini e l' invito ad inserire tra gli impegni prioritari della sua agenda, il porto e l'Area Industriale di Gioia Tauro oltre alla necessità urgente di procedere alla nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro che non può che essere un calabrese. Nell'ambito delle Infrastrutture che il Governo dovrà finanziarie il Presidente ha sollecitato il progetto della Bovalino – Bagnara, la grande arteria trasversale di collegamento tra la SS 106 Jonica e l'A3, per togliere dall'isolamento e dal sottosviluppo un territorio che necessita di raccordi con le vie di comunicazione veloci e con l'Area dello Stretto. Il Ministro ha assicurato che terrà conto di quanto esposto dal Presidente Nucera e che apprezza gli stimoli e le iniziative che Confindustria Reggio Calabria sta portando avanti.

Dettagli Creato Martedì, 02 Ottobre 2018 08:10