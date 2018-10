Siclari (FI): "Casalino si dimetta e il prossimo ferragosto venga a San Luca per la legalità"

«Le parole di Casalino mi fanno spuntare un amaro sorriso. Visto che ha bisogno di ferie, dopo pochi mesi di lavoro, lo invito già per il prossimo ferragosto in Calabria. Venga con me, come ho fatto quest'anno, a passare le ferie a San Luca per combattere la 'ndrangheta e dimostrare che le istituzioni e lo Stato sono vicine a questi territori che bramano la legalità».

Il senatore di Forza Italia Marco Siclari non le manda a dire al portavoce del M5S e, dopo le diverse uscite infelici e poco rispettose lo invita a una seria riflessione.

«Casalino dovrebbe dimettersi, ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza e la mancanza di professionalità per ricoprire un ruolo così importante. Mentre i nostri concittadini chiedono lavoro e sicurezze lui, in beffa a chi vive in condizioni di precarietà assoluta e povertà, invoca le ferie. È un privilegiato e, invece di ringraziare, scivola rovinosamente su argomenti delicatissimi», ha concluso Siclari.