Coldiretti: "La Calabria bella, che piace e vince" protagonista su RAI 1-Linea Verde

Un fine settimana entusiasmante con la Calabria bella, che piace e vince protagonista sabato nel programma Linea Verde Life che ha messo al centro il tema della sostenibilità ambientale e della qualità della vita nella Città di Cosenza. "Una città - afferma Molinaro presidente di Coldiretti Calabria - proiettata al futuro con una forte sensibilità ecologica ed attenzione alla salute dei cittadini mediante la ricerca costante di stili di vita e servizi al consumatore, che sta facilitando anche la presenza delle eccellenze agroalimentari a km zero in città con la prossima apertura del mercato coperto di Campagna Amica e la realizzazione di "Isole del Benessere". La trasmissione Linea Verde, domenica ha esaltato la ricchezza dell'altopiano della Sila tra paesaggi mozzafiato, storia e cultura con una biodiversità unica con eccellenze agroalimentari come la Patata della Sila IGP ed il Caciocavallo Silano DOP fatto con il latte delle vacche podoliche al pascolo.

"Non solo siamo orgogliosi per la possibilità di farci conoscere di più e meglio su scala nazionale, sgretolando luoghi comuni sulla Calabria, ma anche perchè -- conferma Molinaro - sempre più protagonisti di un modello di sviluppo sostenibile ed attrattivo per i giovani che trova riscontro nel cibo di qualità 100% calabrese. Investendo sulle bellezze e le distintività della Calabria - chiarisce - dimostriamo che sono un successo sicuro ed uno sprone per molti calabresi che decidono di restare o ritornare e rimboccarsi le maniche come i contadini di successo Franco, Pietro e Lorenzo testimonial e protagonisti straordinari della Calabria che non si arrende ed investe. Tante volte – prosegue - abbiamo suggerito, come Coldiretti, ai rappresentanti nelle Istituzioni che la Calabria ha necessità di essere inserita nei palinsesti della televisione pubblica per accrescere il valore della reputazione cosi come avvenuto nel fine settimana su RAI1. Un grazie e complimenti agli autori e conduttori per aver raccontato e fatto conoscere la Calabria che stiamo realizzando e difendendo. Bellezza, cibo ed accoglienza – conclude - sono centrali in una forte agricoltura multifunzionale fatta da giovani imprenditori che in prima persona suggeriscono le politiche di successo anche per le città attuando sogni che fanno innamorare della nostra regione l'Italia tutta".