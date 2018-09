Reggio: Boni incontra i ragazzi del Liceo scientifico sportivo A.Volta

Il 29/09/2018 Vincenzo Boni ga incontrato i ragazzi del Liceo scientifico sportivo A.Volta di Reggio Calabria. Boni ha Invitato i ragazzi a fare sport e a credere in se stessi e di andare anche oltre i propri limiti per realizzare i propri sogni. Lo sport ha più volte sottolineato Boni aiuta a rafforzare il corpo e lo spirito, con le regole e l'impegno che quotidianamente richiede. Numerosi soni state le domande rivolte all'atleta Paralimpico dai ragazzi. Dal metodo di allenamento, al come si è avvicinato al nuoto , alla risoluzione di problemi tecnici e per finire, una curiosità sulla sua vita privata. Boni ha risposto a tutti con simpatia e semplicità, senza mai nascondere le sue debolezze e i suoi punti di forza, come sanno fare i veri campioni.

