Reggio Calabria: corso per operatori TAS

Si è svolta dal 24 al 28 settembre presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria la decima edizione del corso provinciale per operatori T.A.S. di primo livello (Topografia Applicata al Soccorso), al quale hanno partecipato 12 Vigili del Fuoco della sede centrale e dei distaccamenti provinciali.

Il T.A.S. di primo livello è un'abilitazione prevista per tutto il personale operativo de Vigili del Fuoco che è formato per essere in grado di muoversi in scenari particolari di intervento, attraverso la corretta interpretazione delle carte topografiche e l'uso di strumenti di carteggio, bussola, altimetro e GPS.

Il percorso formativo svolto è stato caratterizzato da insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche di ricerca persona dispersa in ambiente impervio naturale.

La topografia applicata al soccorso sottolinea una maggiore efficacia ed efficienza operativa del sistema di soccorso dei Vigili del Fuoco, chiamati sempre più spesso ad operare dove la gestione dell'intervento esige una risposta rapida e organizzata.

Diverse sono state finora le tipologie di interventi espletati sul territorio nazionale per i quali il T.A.S. ha rappresentato uno strumento di supporto: incendi boschivi; ricerca dispersi; eventi sismici; soccorso acquatico in ambiente marino, lacustre e fluviale; alluvioni; incidenti in siti industriali etc.