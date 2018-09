Dal 2 al 5 ottobre open week all'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

Dal 2 al 5 ottobre 2018 si svolgerà presso l'Università internazionale "Dante Alighieri" di Reggio Calabria un'"Open Week": gli studenti delle scuole superiori e tutti coloro che fossero interessati all'offerta formativa dell'Ateneo potranno assistere – anche senza essere iscritti – alla prima settimana di lezione.

Il programma prevede lezioni – anche laboratoriali – che interessano diversi ambiti disciplinari: da quello sociologico a quello giuridico, da quello psicologico a quello economico, da quello manageriale a quello linguistico. Frequentando le lezioni, i partecipanti potranno così sperimentare attivamente i vari aspetti della didattica offerta dall'Ateneo e praticare, per alcuni giorni, la vita universitaria.

Un gruppo di laureati e di rappresentanti degli studenti sarà a disposizione dei partecipanti in qualità di tutor, fornendo loro informazioni, guidandoli nella visita dei locali e orientandoli nella scelta delle lezioni da seguire.

La manifestazione avrà inizio presso i locali dell'Università (aula Italo Falcomatà) martedì 2 ottobre alle ore 9.30. Dopo i saluti del Magnifico Rettore Prof. Salvatore Berlingò e la presentazione dell'offerta formativa 2018-2019 avranno inizio le lezioni del Corso triennale in Mediatori per l'intercultura e la coesione sociale in Europa (classe di laurea L-39)e del Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe di laurea LM-87). Il corso di laurea triennale L-39 forma professionisti in grado di operare in contesti multiculturali per promuovere lo sviluppo territoriale, l'inclusione e la coesione sociale; il corso di laurea magistrale LM-87 forma professionisti specializzati nel campo delle politiche sociali, del non profit e del coordinamento e direzione dei servizi sociali.

Nel corso della Open week sarà presente un infopoint gestito dai rappresentanti degli studenti, che permetterà ai visitatori di ricevere informazioni anche sul Corso di laurea magistrale in "Interpretariato e mediazione interculturale" (classe di laurea LM-94), che forma figure di alta professionalità nel campo dell'Interpretazione e della mediazione interculturale, nonché sui Master, sui corsi di perfezionamento post-laurea e su tutti i servizi dell'Ateneo.

È possibile iscriversi alla Open week mediante un apposito modulo di registrazione presente sul sito Internet www.unistrada.it