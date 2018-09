Marziale: "Giunta regionale disponga riapertura scuola di Careri"

"Chiedo, in base agli accordi siglati in prefettura a Reggio Calabria, che già domani mattina la giunta regionale deliberi la riapertura delle scuole di Careri. Se il sindaco, come contemplato, ha inoltrato la richiesta di riattivazione al governo regionale, non c'è un minuto da perdere. Gli impegni assunti sulle spalle dei bambini, esonerano i genitori dall'accusa di abbandono scolastico, perché la rivendicazione ha ragion d'essere e il Garante, senza mezzi termini, sta dalla parte dei bambini, costi quel che costi. In un territorio dove i "maestri elementari possono più di un esercito militare", per dirla con Giovanni Falcone, anche un plesso scolastico con un solo bambino dovrebbe rimanere aperto e al diavolo la spending review, che potrebbe essere praticata in ben altre spese che nella scuola o nella sanità": è quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, che così conclude: "Non posso presenziare personalmente perché fuori zona per alti impegni istituzionali, ma idealmente mi unisco alla protesta dei genitori auspicando che tutto si risolva oggi stesso".

Dettagli Creato Domenica, 30 Settembre 2018 11:34