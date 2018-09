"Non abbiamo ancora compreso quale sia il significato di fare la raccolta differenziata nel Comune di Motta SG, quando sul lungomare Cicerone di Lazzaro e non solo (sul lungomare) sono stati situati dei contenitori di plastica al posto dei cassonetti metallici ove viene depositato un po' di tutto. Le mosche la fanno da padrone. Gli addetti al servizio di raccolta se prelevano detti rifiuti così come conferiti trasgrediscono le norme del regolamento comunale e quelle contrattuali commettendo, secondo me, due distinte violazioni di carattere amministrativo/penale verosimilmente sussumibili sotto la previsione di omissione e abuso di atti d'ufficio. Se la musica non cambia adiremo le vie legali. Non ci si lamenti dopo delle conseguenze penali e amministrative cui si andrà incontro".

Lo afferma Vincenzo Crea, Referente unico dell'ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo "Torrente Oliveto".