Reggio, Marra (Map): “Mosorrofa senza acqua da tre giorni”

"Purtroppo ci risiamo e a Mosorrofa frazione collinare del Comune di Reggio siamo rimasti senza acqua nelle nostre abitazioni. Alcuni mesi fà ci hanno abbandonati per una settimana e soltanto dopo tantissime telefonate al Comune si sono degnati di mandare l'autobotte.

Questa volta la comunità di Mosorrofa spera che il problema venga risolto al più presto in quanto non tutti possono permettersi un autoclave quindi in particolar modo famiglie con anziani allettati sono costrette a recarsi nelle fontane pubbliche per reperire l'acqua; qualche cittadino ha chiamato in Comune per richiedere l'autobotte ma gli è stato risposto che al momento è in "officina"; siamo nel 2018 ma a Reggio le cose non cambieranno mai. Neanche in questo settore la Svolta e la Primavera sono mai arrivate in quanto Mosorrofa che si trova in periferia presenta strade dissestate e pericolose non riguardate da circa 5 anni. A questa Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Falcomatà non basteranno 13 mesi di campagna elettorale per cercare di colmare le lacune profonde che hanno creato e se il centro destra troverà la persona giusta , al prossimo rinnovo del Consiglio Comunale non gli rimarrà che fare i consiglieri di minoranza". Lo afferma attraverso una nota il presidente del Movimento autonomo popolare, Pietro Marra.