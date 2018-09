E i costruttori convinsero il sottosegretario: presto provvedimenti del Governo per snellire la burocrazia

Importante incontro promosso dai costruttori edili dell'Ance, che si riconoscono in Confindustria presso il teatro "Cilea" di Reggio Calabria: "Rapporto Sud – Emergenze e opportunità per far ripartire l'Italia dal Mezzogiorno".

Grande assente proprio il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, esponente del M5S, impegnata a Roma per la seduta del concomitante consiglio dei ministri, sostituita per l'occasione da Vincenzo Santangelo. L'esponente della squadra di Governo, nel corso di una serie di sessioni di lavoro ha colto la frustrazione della classe imprenditoriale, in particolare del segmento edile, circa i tempi biblici della pubblica amministrazione, la difficoltà di snellire le procedure e gli iter procedurali. Secondo alcuni dati riportati, oltre metà del tempo utilizzato per realizzare effettivamente un'opera pubblica è rappresentato dal cosiddetto tempo di attraversamento, cioè quello impiegato per far andare avanti la pratica, il progetto durante le varie fasi. Santangelo ha riferito che una delle prossime sedute del consiglio dei Ministri si occuperà proprio di questo aspetto, in modo da snellire tutte le procedure amministrative e burocratiche che bloccano oggi il settore delle costruzioni.

Tra gli altri interventi nei lavori moderati da Mario Meliadò, quello del presidente regionale dell'Ance, nonchè presidente del Comitato per i problemi di Mezzogiorno e isole in seno all'Ance, Francesco Berna, che ha contestualizzato la problematica portando testimonianza di quali e quante siano le difficoltà da affrontare sul territorio. Il presidente ha inoltre evidenziato quanto di più si potrebbe fare per mettere le imprese meridionali nelle condizioni di costruire andando ad alleviare i debiti della Pubblica Amministrazione per via delle Stazioni Appaltanti. Ritardi enormi a fronte delle fatture da pagare entro trenta o sessanta giorni: tutto ciò finisce per fiaccare le imprese che finiscono per chiudere i battenti. Da più parti è stato sottolineato come siano proprio i comuni ad avere in mano i rubinetti delle erogazioni

Presidente Nazionale ANCE, Gabriele Buia, che ha messo in risalto molte delle contraddizioni che alimentano il sistema: la difficoltà degli Enti Locali, ma anche delle Regioni e dello Stato centrale nel spendere i fondi strutturali. Molti interventi si sono concentrati su quanto sia importante comprendere le priorità: di cosa ha bisogno il singolo territorio? Un quesito che spesso rimane irrisolto o a cui vengono date risposte contraddittorie.

Prima delle conclusioni, due tavole rotonde. Il deputato e leader della Lega in Calabria, Domenico Furgiuele, ha sottolineato come il Governo Conte abbia ancora una vita troppo breve per aver avuto il tempo di mettere mano in maniera organica. Ma verranno individuate le priorità per poter intervenire. Tutti i governi hanno fallito. Il vicepresidente della Regione, Francesco Russo, ha detto che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio: "Alcuni contesti hanno le idee chiare ed è il caso della Giunta Regionale, che ha puntato molto sull'edilizia scolastica, dove la gran parte degli edifici è a rischio sismico". Russo ha affermato che è stato chiesto al Governo di autorizzare la Regione Calabria affinché già da adesso possano essere depositati i progetti per i nuovi edifici scolastici in modo che alla riapertura del nuovo settennato dei fondi strutturali (2021) si possano realizzare in tempi brevi i progetti.