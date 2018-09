Palmi (RC), il 29 e il 30 settembre il convegno dell’Avis “Lombardia e Calabria: due modelli organizzativi a confronto”

Avis Regionale Calabria e Avis Regionale Lombardia, con il patrocinio di AVIS Nazionale, Avis Provinciale Reggio Calabria ed Avis Comunale Reggio Calabria, presentano il convegno "Lombardia e Calabria: due modelli organizzativi a confronto" che si terrà il 29-30 settembre 2018, presso il Grand Hotel Stella Maris sito in Contrada S. Gaetano, 89015 – Palmi (RC).

I lavori avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 29 settembre con accreditamento alle ore 8.30.

Avis Regionale Calabria ed Avis Regionale Lombardia, in occasione della partecipazione ad un incontro organizzato da AVIS Nazionale, nei primi giorni di maggio, per la realizzazione del progetto relativo al monitoraggio delle tariffe di rimborso per le unità di sangue, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 14.04.2016, hanno pensato di mettere a confronto i rispettivi modelli organizzativi e di rappresentarli attraverso la realizzazione di un convegno da tenersi in Calabria.

Il programma, predisposto dalle due realtà associative, vedrà nelle due giornate di attività la condivisione dei rispettivi percorsi con tutti i dirigenti avisini sia della Calabria che della Lombardia.

In particolare, le giornate saranno così articolate: giorno 29 si terrà la parte convegnistica e la tavola rotonda di confronto, mentre nella mattinata di giorno 30 è prevista la visita alle Unità di Raccolta Associative della Provincia di Reggio Calabria.

L'incontro ha come destinatari:

v Dirigenti associativi AVIS;

v Responsabili Sanitari e della Qualità Unità di Raccolta Associative AVIS;

v Presidenti delle associazioni partner di AVIS;

v Istituzioni del territorio nazionale.

L'importanza dell'incontro tra due realtà avisine di eccellenza dell'intero sistema nazionale ed il valore e la rilevanza degli argomenti che saranno oggetto dell'intera manifestazione, primo appuntamento di confronto tra le strutture, riempiono di orgoglio l'intera famiglia avisina che costantemente opera sul territorio nazionale per perseguire lo scopo per il quale AVIS è nata, tutelare il bene salute, attraverso la donazione di sangue ed emocomponenti, garantendo il pieno rispetto dei requisiti che la legge prevede.