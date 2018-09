Reggio, la Leonida edizioni posticipa l’avvio del corso per redattore di casa editrice

La Leonida Edizioni attraverso la scuola di alta formazione lancia la seconda edizione del corso per redattore di casa editrice. L'obiettivo rientra nell'ambito delle attività programmatiche della casa editrice italiana con sede a Reggio Calabria. Il progetto vede la luce dopo anni di gestazione e 12 edizioni di corsi annuali, gli ultimi 4 organizzati in partnerschip con la Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.

La scadenza per l'iscrizione è stata prorogata al 20 ottobre 2018. L'obiettivo che si propone di raggiungere la scuola è finalizzato a creare delle figure professionali in grado di potere operare nel settore editoriale. La scuola attiverà (a partire dal mese di ottobre 2018) 1 corso quadrimestrale da 120 ore distribuite in 19 moduli. Le lezioni saranno svolte dal corpo redazionale della Leonida Edizioni, da docenti dell'Università di Messina e rappresentanti di un grande gruppo editoriale italiano. Per info consultare il bando ed il piano didattico attraverso il sito www.editrice-leonida.com