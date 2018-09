Reggio, al via il Cantiere Nord, un momento di dibattito e confronto promosso ed organizzato dai circoli del Pd di Archi, Gallico - Sambatello e Catona

Al via il Cantiere Nord, un momento di dibattito e confronto promosso ed organizzato dai circoli del Pd di Archi, Gallico - Sambatello e Catona che si svolgerà domani 28 settembre a partire dalle ore 17.30 presso la Palestra Umberto Boccioni di Gallico.

L'iniziativa affermano i segretari dei circoli Natale Pensabene, Francesco Laganà e Totò Costantino è rivolta ai cittadini per un confronto con le istituzioni a vario livello rispetto alle attività da svolgere nelle realtà periferiche della città.

Prenderanno parte al dibattito pubblico i consiglieri regionali del Pd, i consiglieri comunali del Gruppo del Partito Democratico insieme agli assessori, il Capogruppo Pd a Palazzo San Giorgio e Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio Antonino Castorina, il Capogruppo in Regione Seby Romeo, il presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto , il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il governatore della Calabria Mario Gerardo Oliverio.

L'appuntamento dichiarano all'unisono gli esponenti Dem, è stato fortemente voluto per discutere sulle prospettive e sulle problematiche delle periferie ed è volto a rivitalizzare un Partito Democratico che ha sempre più bisogno di tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini partendo proprio dalle periferie.

Dettagli Creato Giovedì, 27 Settembre 2018 11:05