Reggio, Pizzimenti (FI): “Siamo pronti per un sit-in per risolvere la questione di degrado dell'area Industriale di San Gregorio”

"Sindaco Falcomatà, con grande rammarico abbiamo dovuto ascoltare dalle delegazioni di diverse località del mondo e dai turisti giunti nel Comune di Reggio Calabria, discorsi mortificanti sulla nostra bellissima Città, che hanno anche trasmesso un'immagine negativa della nostra Metro City".

È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, dirigente del Coordinamento Provinciale Enti - Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L'esponente di Forza Italia evidenzia che: "Si è tenuto in questi giorni un evento organizzato da una grossa azienda internazionale con la visita nella nostra Città di autorevoli dirigenti del settore produttivo giunti in riva allo stretto da molti posti del mondo, che hanno visto un degrado generalizzato, con le strade comunali pieni di crateri di asfalto, che non si vedono nemmeno nel terzo modo, che creano anche un serio pericolo all'incolumità pubblica - l'azzurro

riporta alcuni concetti negativi espresse dalle persone: - Avete una bellissima Città, ma purtroppo è molto degradata e sporca, con cattivi odori e ratti a passeggio, frutto di una gestione amministrativa inadeguata, che mette in bella mostra spazzatura ovunque - l'esponente di FI mette in evidenza una politica scellerata frutto di inadeguatezza amministrativa e rilancia - Nostro malgrado siamo costretti ancora una volta a ritornare sulla questione dell'area Industriale di San Gregorio Reggio Calabria, la segnalazione fatta all'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Falcomatà, ed ai consiglieri comunali di maggioranza espressione del territorio della zona sud cittadina, non ha prodotto ancora nessun risultato positivo, purtroppo una prassi consolidata del giovane sindaco, visto che le istanze rimangono inascoltate, la segnalazione era anche stata fatta da più di 5 mesi dagli imprenditori e dai residenti e riguardava la condizione del manto stradale dissestato e pericoloso, nonostante l'evidenza l'Amministrazione non si è mossa per risolvere i problemi in essere, che dovrebbe anche interessare tutte le strade della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la relativa segnalazione orizzontale. Altresi abbiamo anche chiesto tramite la Polizia Municipale la messa in sicurezza della strada, ma nulla è stato fatto".

Conclude Nuccio Pizzimenti "Sindaco lo scontro politico non giova a nessuno, non faccia mobilitare la popolazione con un inasprimento degli animi, quindi attendiamo un suo pronto intervento, perchè non è tollerabile avere anche nell'area segnalata una situazione viaria umiliante e indecorosa con liquami puzzolenti in strada, la popolazione è indignata e pronta a un sit-in, per attirare l'attenzione sulla istanza.

Per quanto riguarda alcuni lavori sulla manutenzione stradale nella zona nord, è opportuno che siano fatti ad opera d'arte, pertanto le sue visite non devono essere mirate solo alle foto alla sua persona, ma principalmente anche al controllo dei lavori".