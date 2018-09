Yamamay lancia la linea cosmetica Oliva by Goel BioCosmethical

Yamamay si schiera ancora una volta dalla parte della legalità e della sostenibilità ambientale, e lancia un nuovo progetto in collaborazione con i laboratori di cosmesi biologica di GOEL BioCosmethical.

Nella linea Bath & Body Yamamay i nostri clienti troveranno i prodotti OLIVA by GOEL BioCosmethical una linea naturale, biologica, etica e solidale che mira alla salvaguardia della salute e l'efficacia per chi li utilizza, il tutto nel rispetto e la sostenibilità dell'eco-sistema.

Testati e certificati COSMOS Natural, i prodotti sono creati con l'utilizzo di materie prime vegetali accuratamente selezionate che non vanno a nuocere persone e ambiente, sviluppati all'interno di un percorso di responsabilità sociale che si ripete anche nella scelta del packaging, realizzato con flaconi rigorosamente in PET riciclato.

Nella line OLIVA verranno proposti: l'OLIO SECCO, arricchito anche da altri oli bio pregiati, la CREMA MANI, il BAGNO DOCCIA e il SAPONE LIQUIDO, prodotti con con olio vergine d'oliva biologico GoelBio, dermatologicamente testati e profumati con una mescolanza di oli essenziali.

GOEL BioCosmethical è espressione di "GOEL - Gruppo Cooperativo" (www.goel.coop), una comunità di cooperative sociali, persone e imprese, nata nel 2003, che ha come missione il riscatto della Calabria, attraverso attività in diversi ambiti che mirano a dimostrare che l'etica non è solo 'giusta' ma può essere la via più 'efficace'. Una delle esperienze più significative di GOEL è quella di GOEL Bio, che aggrega aziende agricole biologiche che si oppongono alla 'ndrangheta, molte delle quali hanno subito attacchi e aggressioni. Dai loro prodotti agricoli nascono i laboratori cosmetici di GOEL BioCosmethical, che coniugano materie prime bio e ricerca per la salute e il benessere dei consumatori.

YAMAMAY è al fianco di GOEL, con la comunità e con l'ambiente per un futuro legale e sostenibile.