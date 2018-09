Amministrative, Anoldo: “Successo raccolta firme per associazione #UnitiperSanLuca"

"È stato un Successo la raccolta delle firme promossa dall'associazione #UnitiPerSanLuca Francesco Anoldo Sindaco per la sottoscrizione della lista . In alcuni giorni sono state Raccolte oltre 150 largamente oltre le 30 che per legge servono, firme a favore della squadra che sostiene la candidatura di Francesco Anoldo alla carica di Sindaco di San Luca ". Lo racconta una nota del candidato sindaco Francesco Anoldo.

"Considerando che non abbiamo fatto comunicati stampa, ma tutto è nato dal semplice passaparola – ha dichiarato Anoldo – quello che si Registra è stato un risultato Storico, dopo tanti Anni di diserzione dalle Urne finalmente San Luca chiede il Ritorno al Voto ed Esprime fiducia a me e alla mia Squadra. Una risposta importante che i nostri elettori hanno voluto darci prima ancora dell'avvio ufficiale della campagna elettorale, segno che la cittadinanza apprezza l'onestà, la determinazione e il rinnovamento che traspaiono dai volti dei componenti della mia squadra. Tutto ciò ci incoraggia sempre più ad andare avanti, soli e senza compromessi, per una San Luca che grida al cambiamento".

"Il nostro essere differenti, come sempre, lo dimostrano i fatti".