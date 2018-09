Costituito a Rizziconi (RC) il Circolo dei Liberal Democratici

Costituito ufficialmente a Rizziconi (RC) il Circolo dei Liberal Democratici. All'assemblea era presente il Coordinatore Regionale Ciro Giovanni Palmieri. Secondo quanto riportato in una nota, la presenza del circolo si pone come forza propositiva per sostenere con pacata fermezza le proprie "ragioni".

Oltre a ribadire che i liberal democratici, sono una autentica e tradizionale forza di centro moderata,

I temi e gli argomenti su cui è prevalso il dibattito, scaturito nel corso dell'assemblea sono stati le tematiche politiche del momento a livello territoriale in generale ed in particolare di Rizziconi.

A conclusione dei lavori, l'assemblea ha eletto per acclamazione, Coordinatore nonché responsabile politico del Circolo di Rizziconi, nella persona di Teodoro Rosario Inzitari, il quale ha dichiarato che, i liberali democratici di Rizziconi, saranno impegnati a progettare iniziative specifiche nell'ambito di un progetto politico amministrativo e vuole offrire ai cittadini una occasione di dibattito democratico. Il circolo - ha continuato Inzitari , non solo darà voce a tutti i moderati ma, da oggi si avvia ad intraprendere un lungo cammino, con tappe scandite e predeterminate, e vorrà dire la sua sui temi dell'agenda politica cittadina.

Il punto prioritario per i Liberal Democratici - ha concluso Inzitari – è quello di dare ascolto alla voce, alle istanze e alle aspettative della gente, partendo dai problemi reali e quotidiani di Rizziconi.