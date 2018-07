Venerdì 20 Luglio alle ore ore 21.00 presso Piazza Madonna delle Grazie in Lazzaro si è parlato di Disabilità e della sua inclusione all'interno del territorio. La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, infatti, ha organizzato in collaborazione con l'Associazione di volontariato INHOLTRE una serata dove è stato presentato il libro "..E SE FOSSE MIO FIGLIO?..." scritto dal Professore Cosimo Fascì.

<< La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni ha il compito di promuovere il territorio, di essere espressione di una Comunità. Proprio per questo si è pensato di presentare il libro del nostro compaesano, Cosimo Fascì. >> dice la Presidente della Pro Loco Giovanna DI DIA. << Disabilità, Conoscenze ed esperienze di vita.... Questa l'impronta che si è voluta dare alla serata. A parlare, infatti, sono state proprio le esperienze concrete vissute dai vari interlocutori. Proprio attraverso il dialogo si è cercato di affrontare il tema delicatissimo della disabilità. E' doveroso parlarne e far conoscere le tante realtà presenti nella nostra Comunità e quanti ogni giorno si spendono per rendere ad altri una vita più dignitosa. >>

Una serata di emozioni che sono stati spunto di riflessioni e confronti per sensibilizzare l'inclusione dei disabili all'interno della Comunità.