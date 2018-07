Tanto di cappello allo..."Chapeau". Non bastavano il gusto, la qualità, la professionalità, la gentilezza e l'eleganza che ogni giorno lo "Chapeau", sito all'angolo fra via san Paolo e corso Vittorio Emanuele III, regala ai suoi ormai affezionati clienti. Adesso rilancia e, su quello che per tutti è "Il più bel chilometro d'Italia", ha aperto un accogliente gazebo. Se prima si poteva sorseggiare un caffè, un vino o un liquore; assaporare un cornetto, un gelato o un dolce; gustare un aperitivo, un primo o un secondo di carne selezionata, di pesce fresco o di prodotti vegetariani solo all'interno dei fini ed allo stesso tempo sobri ambienti di via San Paolo 1D, adesso si potrà fare altrettanto a pochissimi metri dal lungomare Falcomatà, all'aperto per trovare riparo dal caldo o per godersi la frescura, in una meravigliosa location dal panorama mozzafiato, affacciati su maestosi alberi secolari, sulle mitologiche acque dello Stretto, sulla dirimpettaia città "sorella" Messina e sull'imponente e fumante Etna, seduti su un luccicante parquet. Dunque, lo "Chapeau", con il suo utilizzo di materie prime di assoluta qualità e con il suo chef e il suo personale dalle eccellenti tecnica e fantasia, con i loro modi di fare che ispirano amicizia e fanno sentire a casa, con i suoi accurati interni che rafforzano il gusto del palato con quello per il bello degli occhi, si conferma il locale ideale per fare una colazione per iniziare la giornata col piede giusto, per fare sfiziosi aperitivi o merende per staccare, per fare pranzi e cene di lavoro o relax, per celebrare compleanni, lauree ed ogni altro tipo di ricorrenza si voglia festeggiare. Adesso, con il gazebo che conferma tutti questi elementi, ancora di più. Allo "Chapeau" potrai esaltarti con tanti piatti. Ma anche con tanti altri prodotti, dai simpatici "finger" d'aperitivo o ai pregiati rhum. E con la punta di diamante: le fresche granite artigianali, da quelle più classiche a quelle più creative ed originali. E tanto altro ancora.

Dettagli Creato Sabato, 21 Luglio 2018 16:43