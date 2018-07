Roccella Jonica (RC), cittadinanza onoraria al filosofo Remo Bodei

Remo Bodei, noto e illustre filosofo e saggista italiano di origine sarda, è cittadino onorario di Roccella Jonica. La cerimonia di consegna dell'onorificenza è avvenuta a Roccella Jonica nel corso della giornata inaugurale della Scuola estiva di formazione in Filosofia "Giorgio Colli" e a seguito della recente delibera del Consiglio comunale che ha votato all'unanimità la proposta avanzata dall'assessore alla Cultura Bruna Falcone di conferire la cittadinanza onoraria al prof. Bodei. Il riconoscimento, è scritto nella motivazione, è stato assegnato "al filosofo di fama internazionale che da anni condivide con la scuola di Filosofia Scholè e con l'Amministrazione comunale un percorso culturale che onora la città di Roccella Jonica". A consegnare la targa il sindaco di Roccella Giuseppe Certomà. "E' un onore per me - ha detto Bodei - essere cittadino di un centro che genera cultura e che ha grande vitalità e capacità di accoglienza".

