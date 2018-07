Reggio. Perla dello Stretto, buon compleanno con Bianca Atzei

Dopo il successo dei mini live e dei firma copie di Irama e Carmen, è tutto pronto alla Perla dello Stretto di Villa San Giovanni per il terzo anniversario dello shopping center in programma venerdì 20 luglio 2018. Saranno diversi gli eventi previsti nel corso dell'importante appuntamento, su tutti l'atteso concerto di Bianca Atzei in programma alle ore 21.30 nell'area parcheggio. La cantante, nata a Milano e con origini sarde, presenterà i suoi più grandi successi tra cui il nuovo singolo "Risparmio un sogno" ed il pezzo sanremese "Ora esisti solo tu".

Allo show di Bianca Atzei faranno da apripista - a partire dalle ore 20.00 - le esibizioni del cabarettista e imitatore Pasquale Caprì, della scuola di ballo Royal Dance, delle giovani cantanti Valeria Familiari (in arte Valérie) e Marica Fortugno. Lo spettacolo sarà presentato da Benvenuto Marra.

Nel corso dell'anniversario non mancherà il taglio e la distribuzione della maxi torta per tutti i clienti assieme al brindisi con lo spumante. Per l'occasione, i negozi dello shopping center resteranno aperti fino alle ore 22.00 per una "Mini Notte Bianca" all'insegna dello shopping e dei saldi. L'evento si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

Per ulteriori dettagli sugli eventi è possibile visitare la pagina facebook Centro Commerciale Perla dello Stretto ed il sito www.centrocommercialeperladellostretto.it

Dettagli Creato Giovedì, 19 Luglio 2018 18:41