Cinquefrondi (RC), Galimi (Pd): “Galleria Limina buia e mal aerata”

"E'passato poco tempo da quando sarebbero stati ultimati i lavori di manutenzione ed ammodernamento,della galleria "Limina",SGC,Rosarno/Marina di Gioiosa che,da alcuni giorni e fino a stamattina,il primo tratto,arrivando da Cinquefrondi,risultava completamente buio. Fatto ancora più grave,all'interno di questa importante infrastruttura,si avverte un intenso odore di fumo,segno che l'impianto di aereazione è' mal funzionante.La cosa preoccupa i cittadini delle due zone,soprattutto in questo periodo estivo,quando questa importante arteria,sostiene un flusso maggiore di traffico,tipico di questo periodo estivo.La contraddizione - sottolinea Michele Galimi,segretario della sezione del Partito Democratico di Cinquefrondi - si manifesta evidente,quando si pensa che sullo stesso tratto della SGC,all'ultima rotatoria prima di imboccare l'autostrada Sa/RC,insiste un grosso palo alla cui estremità sono fissati circa dieci potenti riflettori,che vengono mantenuti accesi e funzionanti,anche di giorno.E'un paradosso serio e grave,sottolinea Galimi,,constatare come si spreca una quantità infinita di corrente inutile e,poi,si lascia al buio una galleria altamente pericolosa per gli automobilisti.Siamo convinti,conclude il dirigente del PD,che tutto questo possa trovare epilogo in un intervento immediato da parte dei responsabili ANAS,per eliminare inutile dannose spese, e per mettere,finalmente,in sicurezza questa galleria,prima che succeda l'irreparabjle".

Dettagli Creato Giovedì, 19 Luglio 2018 14:10