"I diversi progetti in corso di esecuzione, i programmi per la dotazione infrastrutturale del territorio cittadino, i servizi, i cantieri in appalto e le opere in fase di esecuzione sono stati al centro dell'audizione del sindaco Giuseppe Falcomatà, tenutasi a Palazzo San Giorgio, nell'ambito dei lavori della Commissione Bilancio, presieduta dal Presidente Rocco Albanese.

Durante l'incontro, cui hanno preso parte i consiglieri membri della Commissione, insieme ad alcuni rappresentanti dell'Esecutivo cittadino, il Sindaco ha avuto modo di soffermarsi per più di due ore, in maniera dettagliata, sui diversi procedimenti in corso". Lo si legge in una nota del Comune di Reggio Calabria.

"Tra gli argomenti all'ordine del giorno, il completamento dei lavori della condotta di bypass della diga sul Menta, per la quale sono attualmente in corso le analisi sulla qualità dell'acqua, propedeutiche all'immissione nella rete idrica cittadina, con la conseguente dismissione del dissalatore, che comporterà un cospicuo risparmio economico per l'Ente, da riversare nell'ambito delle manutenzioni sulla rete idrica, e la riattivazione del sistema del telecontrollo, per una più puntuale verifica delle necessità manutentive sulla rete ed una più pronta risposta in caso di guasti e disservizi.

Durante l'incontro il sindaco si inoltre soffermato in una dettagliata descrizione dei lavori in corso per la riqualificazione del Monastero della Visitazione di via Reggio Campi. Il progetto, avviato ai tempi di Italo Falcomatà e dopo anni di stasi attualmente in fase di completamento, prevede la realizzazione di un grande museo civico della Città, con il trasferimento delle opere della Pinacoteca Civica, del Museo di San Paolo, oltre alle opere attualmente custodite presso il Palazzo della Cultura, oggetto della confisca Campolo. La struttura, utile anche per incontri e convegni di carattere culturale, consentirà inoltre di ospitare una parte dei libri di pregio attualmente conservati presso la biblioteca comunale, oltre ai reperti archeologici della storia della città ad oggi custoditi negli archivi del Museo Nazionale della Magna Grecia.

Oggetto dell'incontro anche le attività per il riavvio del cantiere del Tapis Roulant, fermi a causa del procedimento interdittivo nei confronti dell'impresa titolare dell'appalto, il programma delle manutenzioni stradali con gli interventi già programmati grazie alla disponibilità ottenuta da alcune imprese private, come Enel ed Anas, ed il più ampio programma di rigenerazione urbana previsto con la rimodulazione del Decreto Reggio. Ed ancora il cantiere in corso presso il nuovo Teatro di Gallico, il programma di rigenerazione della pubblica illuminazione finanziati con il Pon Metro, la riqualificazione di alcune piazze periferiche della città, il riavvio del cantiere delle aste del Calopinace, gli interventi sul sistema di depurazione, il Parco Lineare Sud, il cantiere del prolungamento del Lungomare Falcomatà verso il porto cittadino, il progetto di riqualificazione del Lido Comunale, il nuovo polo sportivo di Pentimele, il progetto di riqualificazione del Corso Matteotti, del Viale Calabria, dell'area del Tempietto e di altri progetti che saranno realizzati in collaborazione con Invitalia".

Al termine dell'incontro, proficuo e cordiale, che si ripeterà nei prossimi mesi, il sindaco ha ringraziato il Presidente Albanese ed i membri della Commissione per l'occasione offerta con l'invito ai lavori dell'organismo consiliare. "Un confronto utile - ha spiegato il primo cittadino - a fare il punto sui diversi procedimenti in corso. Ritengo sia importante sottolineare l'ottimo lavoro di squadra che stiamo portando avanti. Il programma di rigenerazione urbana che abbiamo avviato, prevede un complesso di interventi che si inseriscono in un unico quadro di insieme, realizzato attraverso i cospicui finanziamenti attivati e concretizzato grazie al lavoro quotidiano condotto dalla Giunta, dai delegati e da tutti i consiglieri che sostengono la nostra maggioranza".