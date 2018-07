Palmi (RC), sequestrati 100 chili di pescato

Nel corso di una operazione effettuata nei giorni scorsi, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio, i militari della Capitaneria di porto di Gioia Tauro, congiuntamente al personale della Delegazione di spiaggia di Palmi, hanno ispezionato un automezzo – intercettato in località Tonnara del Comune di Palmi – con a bordo circa 55 kg di prodotto ittico appartenente a diverse specie, tra cui un esemplare di pesce spada del peso di oltre 20 kg.

A seguito della verifica della documentazione esibita dal conducente, i militari hanno accertato che il suddetto prodotto ittico era trasportato senza la documentazione richiesta dalla vigente normativa di settore ai fini della tracciabilità del pescato e, in particolare, in violazione del Decreto legislativo n. 4 del 2912 e del Regolamento (CE) n. 1224 del 2009.

Una volta accertata la non idoneità al consumo umano del pesce sequestrato da parte del veterinario di turno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Sezione di Palmi, lo stesso è stato distrutto.

Successivamente, nei pressi del lungomare in località Tonnara del Comune di Palmi, si è proceduto al sequestro nei confronti di soggetti ignoti di una partita di pescato, del peso complessivo di circa 40 kg, oggetto di vendita ambulante in violazione della vigente normativa in materia di conservazione degli alimenti. Detto prodotto ittico risultava infatti esposto agli agenti atmosferici ed era privo del ghiaccio necessario alla idonea conservazione.

L'operazione compiuta si inserisce nella quotidiana attività della Capitaneria di porto di Gioia Tauro finalizzata al controllo della filiera ittica ed alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di illecita commercializzazione del pescato, in attuazione delle proprie competenze e prerogative istituzionali e, in particolare, nel perseguimento della corretta informazione del consumatore finale e della tutela della salute pubblica.