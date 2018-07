Oliverio: “Noi non abbiamo lasciato solo De Masi”

"Da noi De Masi non è stato lasciato solo. Noi lo abbiamo accompagnato direttamente al Mise in più incontri per affrontare i problemi con gli istituti bancari che lui denunciava essere strozzini". Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, riferendosi alla situazione dell'imprenditore di Gioia Tauro Nino De Masi, da anni sotto scorta perché minacciato dalla 'ndrangheta, lo stabilimento del quale é stato visitato ieri dal vicepremier Di Maio e dal Ministro della Giustizia Bonafede. "Noi - ha aggiunto Oliverio - lo abbiamo accompagnato e abbiamo sostenuto la sua causa, con i suoi legali presenti. Tant'è che si è pervenuti ad un accordo sulla base di una nostra iniziativa che non è mancata ed è stata molto efficace ed in prima linea". (Ansa)

Dettagli Creato Mercoledì, 18 Luglio 2018 19:24