Scajola a Reggio Calabria: "Mia vittoria ad Imperia sfida a tutta la politica"

"La mia candidatura e la mia elezione a sindaco di Imperia, a capo di numerose liste civiche, rappresentano una sfida e un segnale nazionale a tutta la politica". Lo ha detto ai colleghi dell'Ansa Claudio Scajola, ex ministro dell'Interno ed ex coordinatore di Forza Italia, in una pausa del processo "Breakfast" che lo vede imputato davanti il Tribunale di Reggio Calabria di inosservanza della pena in favore dell'ex parlamentare Amedeo Matacena. "La mia vittoria - ha aggiunto Scajola - testimonia come sovranismi e populismi siano solo fuochi fatui che con un po' di impegno e di volontà politica possono essere spenti facilmente".

Dettagli Creato Mercoledì, 18 Luglio 2018 12:41