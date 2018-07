Consiglio regionale, Claudio Parente subentra a Giuseppe Mangialavori

Claudio Parente è subentrato, nella seduta tutt'ora in corso del Consiglio regionale, a Giuseppe Mangialavori, eletto in Parlamento il 4 marzo scorso.

Il neo consigliere regionale con 4.359 voti era il primo dei non eletti nella lista della Casa delle Libertà (circoscrizione Centro - Catanzaro).

Alla seconda legislatura, in quella precedente (IX) ha ricoperto gli incarichi di segretario della III Commissione "Sanità, attività sociali, culturali e formative" e di presidente della VI Commissione "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero".

Nato il 17 giugno 1956 a Rogliano (Cs), è sposato e ha due figli. Laureato in Medicina e Chirurgia ed in Scienze dell'amministrazione dei servizi sociali e sanitari, è dottore di ricerca in Morfologia umana e sperimentale, nonchè specialista in Medicina dello sport. Autore di numerose memorie scientifiche, pubblicate su riviste nazionali ed internazionali, è stato professore incaricato presso le facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università di Catanzaro. Nel 1997 ha rinunciato alla carriera universitaria per intraprendere la libera professione di medico specialista ed avviare e dirigere diverse iniziative imprenditoriali di successo nel settore sanitario. Dall'anno 2016 presiede il Movimento Politico Sociale "Officine del Sud". Ha la passione per gli animali e per il calcio, sport che lo ha visto calciatore del Catanzaro, del Crotone, della Vigor Lamezia e del Sambiase ma anche allenatore, medico sportivo e Presidente.

