Porto di Gioia Tauro (RC), Agostinelli incontra Di Maio e chiede impegno per lo scalo

Il commissario straordinario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli ha incontrato il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

Nel corso della visita degli esponenti di Governo in Calabria, nell'area portuale di Gioia Tauro presso lo stabilimento industriale dell'imprenditore Nino De Masi, il commissario Agostinelli, in un incontro privato, ha tenuto ad illustrare, sia al vice premier Di Maio che al parlamentare Nicola Morra, le problematiche che, in questo momento, interessano lo scalo calabrese.

Dai toni molto cordiali, l'incontro si è rivelato essere molto proficuo.

La riunione si è, infatti, conclusa con una chiara manifestazione di preciso interesse rispetto alle sorti dello scalo che sarà seguito, con particolare e diretta attenzione, dal Governo.