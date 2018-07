Africo Antico (RC), “Gente in Aspromonte” dal 19 al 21 luglio: le indicazioni

L'iniziativa "Gente in Aspromonte", per una nuova narrazione della Calabria, si svolgerà il 19-20 e 21 luglio 2018 ad Africo Antico (RC) - Rifugio Carrà.

Informazioni e indicazioni

L'iniziativa di Africo è un momento aperto, libero alla partecipazione di coloro che intendono dare un contributo alla tre giorni di dibattiti e di incontri che il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, e l'intero esecutivo da lui guidato hanno organizzato. Di seguito alcune informazioni logistiche.

Il rifugio Carrà

Il rifugio è un ex casello della forestale, ristrutturato dal Parco dell'Aspromonte nell'ambito di un progetto culturale e affidato tramite il Comune di Africo ad un'associazione che si occupa della gestione. Si trova nel cuore incontaminato dell'Aspromonte, a pochi chilometri dai ruderi di Africo antico. La scelta di svolgere l'evento in tale luogo ha un alto valore simbolico riferito all'Aspromonte come metafora di una narrazione della Calabria oggetto di discussione e confronto.

Servizi

L'area sarà attrezzata, tramite un'antenna satellitare, per la ricezione telefonica e internet. All'interno del rifugio, una stanza sarà a disposizione dei giornalisti.

Accessibilità

Il rifugio Carrà è raggiungibile da Bova Marina con un viaggio di circa 60 minuti. La strada è di montagna e nel tratto finale è sterrata per circa 3 Km. Per strada si possono incontrare animali al pascolo. Gli eventi si svolgeranno all'aperto in uno spiazzo delimitato da un querceto. Si consiglia di raggiungere il rifugio con mezzi adatti a percorsi di montagna.

Visita ai ruderi di Africo antico

La visita si svolgerà a partire dalle 10 dal rifugio Carrà e va prenotata sul posto anche per la necessità di prevedere il supporto organizzativo, considerando la necessità si svolgere un tragitto, sia pure breve, a piedi.