Gioia Tauro (RC), domani i ministri Di Maio e Bonafede visiteranno lo stabilimento dell’imprenditore De Masi

Domani il vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ed il ministro alla Giustizia Alfredo Bonafede saranno a Gioia Tauro dove incontreranno, nel suo stabilimento, l'imprenditore Nino De Masi, sotto scorta per avere denunciato il racket. All'incontro, previsto in forma privata, dovrebbero partecipare anche gli imprenditori Gaetano Saffioti (anche lui sotto scorta dopo le denunce fatte) e Pippo Callipo. Di Maio aveva incontrato De Masi il 2 luglio scorso a Roma definendolo un "supereroe" come i suoi colleghi imprenditori del sud "per quello che combattono ogni giorno".

Dettagli Creato Lunedì, 16 Luglio 2018 20:07