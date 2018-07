Migranti, Siclari (FI): "Fico smetta di fare il semplice militante de web"

"Il presidente Fico si ricordi che il suo ruolo non è più soltanto di militante della piattaforma Rosseau di Casaleggio, ma di presidente della Camera dei Deputati. Dunque, prima di rilasciare dichiarazioni di un certo peso, è bene che faccia tesoro delle informazioni in suo possesso". Lo afferma il senatore reggino di Forza Italia, Marco Siclari, rispondendo a quanto dichiarato dal presidente della Camera, Roberto Fico sul tema migranti: "Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha confermato sino a questa mattina – prosegue Siclari – che l'unica soluzione per l'Africa è un piano Marshall che può prevedere investimenti superiori a 200 miliardi e può bloccare il processo di migrazione in atto che non solo continuerà ma si intensificherà ancora di più. L'unica strada è effettuare importanti investimenti, in questo caso, superiori ai 200 miliardi, che creino sviluppo, cultura, formazione e lavoro nei paesi africani".

Per Siclari "processo di democratizzazione della Libia e piano Marshall affiancati dall'Unione Europea, rappresentano una soluzione concreta già proposta dal Presidente Tajani. Fico ne prenda atto insieme a tutto il Governo ed inizi a lavorare nella direzione delle soluzioni proposte. Programmi come quello proposto dal presidente Tajani – conclude Siclari – permetteranno a milioni di persone di continuare a vivere nel loro Paese. È il più grande gesto di umanità che la politica può fare verso chi è meno fortunato".