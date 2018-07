Hitachi Rail Italy: contratto da 87 mln per 12 treni Leonardo alla Metro di Milano

Hitachi Rail Italy firma un contratto da 87 milioni di euro per la fornitura di 12 treni Leonardo per la linea 2 della Metropolitana di Milano. Questi veicoli, si legge in una nota, si aggiungono ai 60 precedentemente ordinati da Azienda Trasporti Milanesi (ATM) attraverso l'Accordo Quadro del 2012. Come quelli gia' in servizio sulle linee 1 e 2 della metro del capoluogo lombardo, sono mezzi di ultima generazione dal punto di vista tecnologico e della sicurezza, all'avanguardia per quanto riguarda il confort del passeggero e con un design innovativo 'open-space' che consente ai viaggiatori di vedere dal fondo all'inizio del treno. Le consegne di questi 12 treni, che saranno realizzati negli stabilimenti Hitachi Rail Italy di Reggio Calabria e Napoli, sono programmate a partire dall'autunno del 2019.

Dettagli Creato Lunedì, 16 Luglio 2018 12:00