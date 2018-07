A Cittanova l'11 agosto la Festa Nazionale dello stocco

La Festa Nazionale dello Stocco si prepara per una straordinaria 18ª edizione. La macchina organizzativa procede spedita in vista del prossimo 11 agosto, quando Cittanova tornerà ad essere la capitale dell'enogastronomia d'eccellenza e della grande musica italiana. Tra cultura, identità e tradizione. Quest'anno, insieme alla celebre Sagra dello Stocco, momento dedicato ai sapori unici della cucina calabrese, il programma propone l'unica data calabrese del "Warm Up Tour" di Piero Pelù: un evento straordinario, ad ingresso libero, che riconferma la caratura nazionale ed l'impatto sociale e culturale della manifestazione. Il cantante toscano, anima e voce storica dei Litfiba, calcherà il palco di viale Campanella a Cittanova, regalando una serata eccezionale alle decine di migliaia di persone presenti per la celebre manifestazione organizzata dalla associazione "Pro Loco" del presidente Pino Gentile e dell'Azienda "Stocco&Stocco" di Francesco D'Agostino, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Cittanova. Un vero e proprio regalo per i 400 anni dalla nascita del Comune cittanovese, che rinnoverà il binomio vincente marchio di fabbrica delle Festa Nazionale dello Stocco: i sapori autentici dell'enogastronomia d'eccellenza calabrese unita alle note della grande musica italiana. Il concerto di Piero Pelù, che vede la collaborazione di Esse Emme Musica, sarà gratuito e chiuderà, in crescendo, la tradizionale Sagra dello Stocco. L'artista fiorentino, vera icona rock italiana, poterà sul palco un live show energico e coinvolgente, ripercorrendo la sua carriera solista, senza ovviamente dimenticare alcuni brani classici del repertorio dei Litfiba. Una data attesissima, dunque, che fa già registrare l'entusiasmo di un pubblico vasto e variegato. "Stiamo lavorando ai dettagli di un evento straordinario – ha spiegato il Presidente della "Pro Loco" di Cittanova Pino Gentile -. La Festa Nazionale dello Stocco rappresenta uno dei momenti più attesi dell'estate calabrese, ed anche quest'anno ci faremo trovare pronti. L'enogastronomia d'eccellenza e, senza dubbio, la musica di Piero Pelù, daranno linfa ad una edizione che si preannuncia storica per respiro e per partecipazione".

Dettagli Creato Lunedì, 16 Luglio 2018 11:01