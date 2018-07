Reggio, dal 16 luglio la "Summer Touring" all'Arena dello Stretto

Il Lungomare Italo Falcomatà subito protagonista dell'Estate Reggina 2018. Il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Radio Touring 104, dal 16 al 21 luglio, offriranno a cittadini e turisti una settimana ricca di musica, personaggi ed eventi, tutti da vivere sul chilometro più bello d'Italia.

A partire da lunedi 16 luglio Radio Touring 104, la prima radio reggina, allestirà il Mini Villaggio Touring, colorato e curato nei minimi dettagli, che offrirà alla città ed ai suoi visitatori: musica, informazione, interviste, giochi, sport, spettacolo e tanto divertimento con tanti personaggi ed artisti di straordinario livello.

Per sei giorni, nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto, la Walking Radio targata Touring manderà in diretta la musica più "IN" dell'estate.

Tutti i giorni, dalle 9:00 alle 21:00, i nostri speaker saranno impegnati a regalare musica, intrattenimento e tante sorprese ed a seguire, dalle 22:00 in poi, una serie di eventi di straordinaria qualità.

A cura della nostra redazione, i Talk Show quotidiani, in programma dalle 17 alle 18, che tratteranno temi d'attualità più cari al territorio. La presenza di illustri ospiti animerà ed arricchirà la discussione.

Ai nostri DJ, invece, spetterà l'organizzazione della serata "Disco in piazza" proponendo la musica dance che ha fatto ballare intere generazioni. La scuola di danza Passione Latina darà vita a una serata "Social Dance", con balli sociali e caraibici.

Naturalmente, ci sarà spazio per gli artisti reggini, protagonisti di alcune delle serate in calendario. Grande evento della settimana, sarà il concerto di Gegè Telesforo & Dario Deidda.

Un'idea nata grazie alla collaborazione del Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana che attraverso i delegati al Turismo, rispettivamente Giovanni Latella e Demetrio Marino, hanno espresso soddisfazione per la bella iniziativa promossa da Touring. Un'ulteriore attrattiva, all'insegna della buona musica, dello spettacolo e della danza, per i tanti turisti, e naturalmente per i reggini, che anche quest'anno nelle giornate estive, affollano il Lungomare Falcomatà.

Saranno sei giorni da vivere intensamente, nel pieno stile della "movida reggina", per un'estate, quella 2018, tutta da gustare. Il Lungomare diventerà anche il più caliente e divertente d'Italia!

Di seguito il programma dettagliato:

Lunedì 16 luglio:

Radio Touring 104 in diretta dalla Walking Radio, dalle 9,00 alle 21,00 con i nostri speaker impegnati a regalare musica, intrattenimento, interviste, commenti e tante sorprese.

a seguire:

Discoteca in piazza a cura di Touring 104, la prima radio reggina.

Martedì 17 luglio:

Martedì 17 luglio:

a seguire:

Navigante del 3000. Paolo Sofia si racconta attraverso la sua musica, il frontman dei QuartAumentata, ripercorre la sua carriera con i più grandi successi. Tra antiche sonorità e sperimentazioni, Paolo Sofia ha firmato esperienze di alto profilo internazionale ed ora presenta il suo nuovo progetto da solista : "Navigante del 3000".

Mercoledì 18 luglio:

Mercoledì 18 luglio:

a seguire:

concerto di Gegè Telesforo&Dario Deidda. GeGé Telesforo:Jazz Vocalist, musicista, produttore, compositore, giornalista, autore, personaggio radiofonico e televisivo, Testimonial UNICEF;

GeGé Telesforo ha attraversato 30 anni di storia della radio e TV con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con la massima professionalità e allegria, ritmo e piacevolezza. Uno dei migliori interpreti mondiali dello scat, una forma di canto jazz basata sull'improvvisazione vocale.

Giovedì 19 luglio:

Giovedì 19 luglio:

a seguire:

Social Dance in piazza a cura di Passione Latina

Venerdì 20 luglio:

Venerdì 20 luglio:

Sabato 21 luglio:

Sabato 21 luglio:

a seguire:

Talk show Reggio Calabria e lo Sport con il coinvolgimento di importanti testimonial del mondo dello sport, della politica e del sociale.