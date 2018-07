Reggio, oggi inaugurazione del Circolo Reggio Sud LeU

"Reggio Calabria – Oggi pomeriggio sarà inaugurato il primo circolo di Art.1/Mdp per Liberi e Uguali nella zona Sud di Reggio Calabria alle ore 18.30, in via Sbarre Centrali 318 (accanto Chiesa delle Catene), un primo segnale di come vogliamo far contare la partecipazione e il radicamento del nostro partito sui territori". A dichiararlo è il coordinatore provinciale Art.1/Mdp per LeU Alex Tripodi.

"Oggi all'inaugurazione della sede Reggio Sud di LeU/Mdp saranno presenti il Presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria Demetrio Delfino, l'europarlamentare Massimo Paolucci, il consigliere metropolitano con delega alla cultura Filippo Quartuccio e I dirigenti di Art.1/Mdp per LeU, porterà invece I saluti per il centrosinistra il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Terminata la fase elettorale abbiamo ritenuto opportuno trasformare il cartello elettorale di Liberi e Uguali in un soggetto politico – prosegue Tripodi – per questo oggi partirà ufficialmente il nostro radicamento sul territorio e sono aperte le adesioni a chiunque voglia partecipare alla fase costituente.

La prossima settimana svolgeremo la nostra conferenza politica in cui eleggeremo i nostri organismi provinciali e deliberemo la proposta politica da offrire ai cittadini e agli enti locali" così conclude il coordinatore provinciale di Art.1/Mdp per LeU Alex Tripodi.