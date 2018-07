Il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l'imprenditore reggino Antonio Girella, vincitore della manifestazione d'interesse pubblica per la gestione temporanea del Centro Sportivo Sant'Agata.

Durante l'incontro, proficuo e cordiale, tenutosi alla presenza del Consigliere comunale delegato Giovanni Latella, del Consigliere metropolitano delegato Demetrio Marino e del Vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro, l'imprenditore Antonio Girella ha avuto modo di comunicare al Sindaco Falcomatà la più ampia disponibilità della Società da lui rappresentata a riservare una parte del Centro Sportivo alle attività della Reggina Calcio, massima compagine calcistica cittadina, storicamente legata alla struttura del Centro Sportivo Sant'Agata.

Ringraziando per la disponibilità accordata, in linea con gli auspici già pubblicamente manifestati dallo stesso Sindaco Falcomatà, il primo Cittadino ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà i rappresentanti della Società amaranto per comunicare ufficialmente l'esito dell'odierno incontro con l'imprenditore Girella.

Dettagli Creato Venerdì, 13 Luglio 2018 18:52