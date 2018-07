Reggio, il 16 luglio alla Camera di commercio il seminario “Le certificazioni religiose per il Made in Italy agroalimentare: Kasher e Halal”

Prosegue l'impegno della Camera per favorire l'internazionalizzazione delle imprese reggine. Lunedì 16 luglio p.v. a partire dalle ore 10, presso la sede camerale si terrà il seminario "Le certificazioni religiose per il Made in Italy agroalimentare: Kasher e Halal".

L'iniziativa, realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Assocamerestero e la Camera di commercio di Reggio Calabria, si avvale del contributo dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Centro Islamico Culturale d'Italia.

La tappa reggina - una delle pochissime tappe del Sud Italia - sarà occasione per approfondire temi di attuale e crescente interesse. Si parlerà delle certificazioni religiose quali importanti leve di marketing, validi strumenti per la promozione e la protezione delle eccellenze alimentari del Made in Italy e per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo nazionale nei mercati esteri.

I cibi certificati kosher e halal stanno infatti riscuotendo particolare successo presso i consumatori che, per motivi religiosi ma anche etici e dietetici, apprezzano le regole che garantiscono la sicurezza alimentare, la salubrità e la tracciabilità.

Nell'inviare il programma del seminario, vi invitiamo a partecipare all'iniziativa.