Domani alle ore 11.00 nell'aula magna Ludovico Quaroni dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria si concluderà la parte progettuale della 1aEdizione dell'International Summer School #PaesaggiSolidali - #JointLandscapeiniziata il Luglio 2018 – Primo workshop sperimentale sui BeniConfiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Rosarno e affidati in gestione al Consorzio Macramè.

Il workshopè stato concepito come un cantiere creativo nel quale studenti italiani e egizianihanno sviluppato la progettazione di un padiglione effimero.

Durante la giornata conclusiva di domani sarà selezionata la proposta vincitrice tra i quattro gruppi di lavoro per poi passare nella settimana prossima alla realizzazione in autocostruzione presso il terreno confiscato nel comune di Rosarno, tramite un processo di coesione sociale e di testimonianza di legalità che vede protagonisti, oltre gli studenti egiziani e italiani, anche i lavoratori migranti e le maestranze artigiane per conto del Consorzio Macramè.

Il lavoro, che si pone in continuità con le attività di ricerca svolte negli anni dal Laboratorio di Ricerca Landscape_inProgress coordinato dai Proff. Ottavio Amaro e Marina Tornatora - del Dipartimento di Architettura e Territorio dArTe, dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, è svolto nell'ambito del progetto "Mestieri Legali – Creazione di una Comunitas della biodiversità per consentire l'inserimento lavorativo di persone immigrate" con il sostegno di Fondazione con il Sud in collaborazione con la Ain-ShamsUniversity del Cairo e d'intesa con ilConsorzio Macramè.