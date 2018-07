Reggio, il 16 luglio la presentazione del “Protocollo Salute”

Lunedì 16 luglio, alle ore 10, presso Palazzo San Giorgio, Salone dei Lampadari, si terrà la presentazione del Protocollo Salute.

Ogni anno oltre 2000 cittadini dell'area Metropolitana di Reggio Calabria usufruiscono di prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche presenti in Sicilia e maggiormente nell'area della Città Metropolitana di Messina.

Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana, per venire incontro alle esigenze dei propri concittadini metropolitani, poiché la fruizione delle cure specialistiche di qualità non deve essere appannaggio solo ed esclusivamente di chi è dotato delle risorse economiche necessarie per accedere alla sanità privata e per sostenere i costi di continui viaggi verso altre aree del Paese, ha proposto alla Società Bluferries l'adozione di una tariffa scontata per il traghettamento, per coloro che comprovino l'esistenza di incombenze sanitarie chiedendo la collaborazione delle Istituzioni Politiche e Sanitarie Siciliane.